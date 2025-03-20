İran'da Tutuklu Fransız Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2022'den beri İran'da tutuklu olan Olivier Grondeau'nun serbest bırakıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:10
İran'da Tutuklu Fransız Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Olivier Grondeau'nun Serbest Bırakılması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022'den bu yana İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşı Olivier Grondeau'nun serbest bırakıldığını ve ülkesine döndüğünü duyurdu. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Olivier Grondeau serbest, Fransa'da, ailesiyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

Çabalar Devam Edecek

Grondeau'nun serbest kalması için çaba gösteren hükümet departmanlarına, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi'ne ve Dışişleri Bakanlığı Kriz ve Destek Merkezine teşekkür eden Macron, İran'da tutuklu başka Fransız vatandaşları için de aynı sürecin devam edeceğini belirtti. Macron, "Çabalarımız zayıflamayacak: Cecile Kohler ve Jacques Paris, İran hapishanelerinden serbest bırakılmalı." şeklinde ifadelerde bulundu.

Olayın Arka Planı

Olivier Grondeau, 2022 yılında İran'a turistik gezisi sırasında tutuklanmış ve casusluk ile komplo suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer Fransız vatandaşları Kohler ve Paris de aynı yıl içerisindeki protestoları kışkırttıkları suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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