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İran'da Uçuşlar 6 Ekim'e Kadar İptal Edildi

İran, uçuşların operasyonel kısıtlamalar dolayısıyla yarın sabah 06.00'ya kadar iptal edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:30
İran'da Uçuşlar 6 Ekim'e Kadar İptal Edildi

İran'da Uçuşlar İptal Edildi

İran, ülkede gerçekleştirilecek tüm uçuşların 6 Ekim tarihine kadar durdurulduğunu resmi olarak açıkladı.

Operasyonel Kısıtlamalar Nedeniyledir

Yerel saatle 21.00 itibarıyla alınan iptal kararı, Sivil Havacılık Kurumu tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, iptallerin operasyonel kısıtlamalar nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Uçuşlar Ne Zaman Yeniden Başlayacak?

Uçuşların yeniden ne zaman başlayacağına dair bir bilgi verilmedi. Yolcuların iptallerden etkilenip etkilenmeyeceği ise merak konusu oldu.

Resmi ajans IRNA'nın aktardığına göre, planlanan tüm uçuşlar, bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi sabah 06.00 arasında iptal edilmiş durumda.

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