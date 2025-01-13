İran'dan Avrupa'ya Uçuşlar 31 Ocak'ta Yeniden Başlayacak

İran Sivil Havacılık Kurumu, 31 Ocak'tan itibaren Avrupa'ya uçuşların başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:37
İran'dan Avrupa'ya Uçuşlar 31 Ocak'ta Yeniden Başlayacak

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Purferzane, yaptığı açıklamada, 31 Ocak'tan itibaren Avrupa'ya uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. Bu bilgi, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından duyuruldu.

Purferzane, düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa uçak seferleri 31 Ocak günü Tahran-Paris seferiyle yeniden başlayacaktır." ifadesini kullandı. Bu uçuşun, Iran Air Tours hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği (AB), İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi iddiaları nedeniyle İran'daki hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara 14 Ekim 2024'te yaptırım kararı almıştı. İlgili kararın ardından, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, İran hava yolu şirketlerinin Avrupa ülkelerine uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

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