İran'dan BM'ye Mektup: Trump'ı Suçladı, ABD ve İsrail Protestolardaki Ölümlerle Suçlanıyor

İran'dan BM'ye sert mektup: Trump'ın söylemleri kışkırtma olarak niteleniyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının İran'daki protestoları kışkırttığını ve ülke istikrarını tehdit ettiğini bildirdi.

Mektubun içeriği ve Trump'ın sözleri

İravani mektubunda Trump'ın "İranlı vatanseverler protestolara devam edin. Kurumları ele geçirin. Yardım yolda" ifadelerine atıfta bulundu. Mektupta bu sözlerin "siyasi istikrarsızlığı açıkça teşvik ettiği, şiddeti kışkırttığı ve İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit ettiği" belirtildi. İravani ayrıca bu tür açıklamaların BM Şartı’ndaki uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini savundu.

Rejim değişikliği iddiası

İravani, Trump'ın müdahaleci söylemlerini son haftalarda dile getirilen ve İran'a karşı güç kullanma tehditlerinin bir parçası olarak değerlendirdi. Mektupta, "kurumların ele geçirilmesi" çağrısının Haziran 2025’te İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen ve başarısızlıkla sonuçlanan 12 günlük saldırı savaşı bağlamında ele alınması gerektiği ifade edildi. İravani bu çağrıyı, sözde "azami baskı" kampanyası kapsamında yürütülen daha geniş bir rejim değişikliği politikasının ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdi.

ABD ve İsrail suçlaması

Mektupta, ABD'nin İran'a yönelik rejim değişikliği politikalarının ve tek taraflı yaptırımlarının ekonomik ve toplumsal istikrarsızlık yarattığı, gençler arasında güvensizlik yaydığı ifade edildi. İravani, "ABD ve İsrail rejimleri, gençler başta olmak üzere meydana gelen masum sivil can kayıpları konusunda doğrudan ve yadsınamaz bir hukuki sorumluluk taşımaktadır" dedi.

BM'ye çağrı ve talep

İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve konsey üyesi ülkelere yönelik, ABD'nin İran iç işlerine müdahalesine ve güç kullanma tehditlerine karşı çıkma çağrısında bulundu. Mektubun, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere resmi belge olarak dağıtılmasının sağlanmasını talep etti.

