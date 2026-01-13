Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, el yapımı patlayıcılarla mücadele çalışmaları kapsamında gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerleri denetlendi.
Denetimi Yürüten Kurumlar
Denetimler, Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Kontrollerde Neye Bakıldı?
İlçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde mevzuata uygunluk, kayıt düzeni ve güvenlik tedbirleri kontrol edildi. Yetkililer, denetimlerin el yapımı patlayıcıların yapımında kullanılabilecek malzemelerin izinsiz ve kontrolsüz şekilde temin edilmesinin önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti.
Sürecin Devamı
Yetkililer, benzer denetimlerin kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.
