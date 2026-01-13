Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gübre, tüp ve proteknik madde satışı yapan iş yerlerine el yapımı patlayıcı denetimi yapıldı; mevzuat, kayıt ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:28
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, el yapımı patlayıcılarla mücadele çalışmaları kapsamında gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Denetimi Yürüten Kurumlar

Denetimler, Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Kontrollerde Neye Bakıldı?

İlçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde mevzuata uygunluk, kayıt düzeni ve güvenlik tedbirleri kontrol edildi. Yetkililer, denetimlerin el yapımı patlayıcıların yapımında kullanılabilecek malzemelerin izinsiz ve kontrolsüz şekilde temin edilmesinin önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Sürecin Devamı

Yetkililer, benzer denetimlerin kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.

