Şeyh Maksud’da kontrol sağlandı: İlk ezan Al Hasan Camii’nde okundu

Suriye ordusunun operasyonu sonrası Al Hasan Camii’nde temizlik ve ilk ezan

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürüttüğü operasyonda bölgeye hakimiyet sağlanmasının ardından ilk ezan, terör örgütünün askeri karargâh olarak kullandığı Al Hasan Camii’nde okundu.

Geçtiğimiz hafta Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik Halep’te düzenlediği operasyon, yetkililerce başarıyla sonuçlandığı kaydedilmişti.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu bölgede kontrolün sağlanmasının ardından, SDG tarafından sivilleri öldürmek ve Halep halkına karşı suçlarını gerçekleştirmek amacıyla askeri karargâh olarak kullanılan Al Hasan Camii’nde temizlik çalışmaları yapıldı.

Bölgede kontrolün sağlanmasının ardından, ilk ezan Şeyh Maksut mahallesindeki Al Hasan Camii’nde okundu.

