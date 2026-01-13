Şeyh Maksud’da kontrol sağlandı: İlk ezan Al Hasan Camii’nde okundu

Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de kontrol sağlandı; ilk ezan, bölgedeki askeri karargâh olarak kullanılan Al Hasan Camii’nde okundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:02
Şeyh Maksud’da kontrol sağlandı: İlk ezan Al Hasan Camii’nde okundu

Şeyh Maksud’da kontrol sağlandı: İlk ezan Al Hasan Camii’nde okundu

Suriye ordusunun operasyonu sonrası Al Hasan Camii’nde temizlik ve ilk ezan

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürüttüğü operasyonda bölgeye hakimiyet sağlanmasının ardından ilk ezan, terör örgütünün askeri karargâh olarak kullandığı Al Hasan Camii’nde okundu.

Geçtiğimiz hafta Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik Halep’te düzenlediği operasyon, yetkililerce başarıyla sonuçlandığı kaydedilmişti.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu bölgede kontrolün sağlanmasının ardından, SDG tarafından sivilleri öldürmek ve Halep halkına karşı suçlarını gerçekleştirmek amacıyla askeri karargâh olarak kullanılan Al Hasan Camii’nde temizlik çalışmaları yapıldı.

Bölgede kontrolün sağlanmasının ardından, ilk ezan Şeyh Maksut mahallesindeki Al Hasan Camii’nde okundu.

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürüttüğü operasyonda bölgede kontrolün...

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürüttüğü operasyonda bölgede kontrolün sağlanmasının ardından ilk ezan, terör örgütünün askeri karargâh olarak kullandığı Şeyh Maksut mahallesindeki Al Hasan Camii'nde okundu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şeyh Maksud’da kontrol sağlandı: İlk ezan Al Hasan Camii’nde okundu
2
Belen'de Su Kapasitesi ve İletim Güvenliği Güçlendirildi
3
Kemer'de Kadınlar Lokali Ocak Sonunda Açılıyor
4
Ağrı'da İlk Beyin Tümörü Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
5
Raynaud Fenomeni Uyarısı: El ve Ayaklarda Ani Mavi-Mor Değişimlere Dikkat
6
Mudanya’da 2 bin bina yıkım tehdidiyle karşı karşıya: İmar Barışı mağdurları isyan ediyor
7
SUBÜ Genç Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları