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İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: Hedefler ve Sonuçlar

İran, 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısında askeri tesisleri hedef aldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:23
İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: Hedefler ve Sonuçlar

İran'ın Füze Saldırısı ve Hedefleri

1 Ekim tarihinde, İran'a ait uzun menzilli balistik füzelerin İsrail askeri tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri, Washington Post tarafından incelendi. Analiz edilen verilere göre, füzeler İsrail’in hava savunmasını aşarak en az üç askeri ve istihbarat tesisine isabet etti.

Ateş Topları ve Duman Bulutları

WP gazetesinin haberine göre, Negev Çölü'ndeki Nevatim Hava Üssü'ne 20 füze, Tel Nof Hava Üssü'ne ise 3 füze isabet etti. İncelenen üç farklı video, Nevatim Üssü’ne doğru ilerleyen füzelerin yere düştüğü noktaları ve oluşan ateş toplarını gözler önüne serdi. Ayrıca, Tel Nof Üssü üzerinde bir dizi duman bulutu belirlendi.

İsrail Basınında Yer Buldu

İsrail'in önde gelen gazeteleri, saldırının ardından Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı gözler önüne seren uydu görüntülerine yer vererek pist yakınlarındaki uçak hangarının çatısında oluşan büyük delikleri ve binaların hasarını vurguladı. İsrail ordusu, uydu görüntüleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

Füze Saldırısının Arka Planı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirilen füze saldırısının amacını, İsrail'in İran’ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerine cevap vermek olarak tanımladı. İran devlet televizyonu, saldırıda yaklaşık 200 füzenin kullanıldığını ve ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin fırlatıldığını bildirdi.

Başbakan Netanyahu'nun Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırıyı İran’ın büyük bir hata yaptığı ve bunun bedelini ödeyeceği şeklinde değerlendirdi. Saldırının arka planda Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği bilgisi de öne çıkmaktadır.

Özetle}

İran'ın gerçekleştirdiği bu saldırı, her iki taraf için de önemli sonuçlar doğurması muhtemel bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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