İran'dan İsrail'e Sert Mesaj: 'Kırmızı Çizgiyi Aştı'

İran Dışişleri Bakan Vekili'nden Uyarı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlediği suikastın, İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını vurguladı.

İran'dan Kesin Yanıt

Bakıri, yaptığı açıklamada, "İsrail'in bu eylemi, İran'ın kesin şekilde yanıt vermesi için bir neden teşkil etmektedir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Tahran'da gerçekleşen bu olayın, İsrail'in bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden eylemlerini artırarak, İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Olağanüstü Toplantı Çağrısı

Bakıri, Pakistanlı Bakan Dar'a, İslam ülkeleri arasında olağanüstü bir toplantı yapılması önerisini sundu. Dar, bu öneriyi memnuniyetle karşılarken, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin Siyonist rejime karşı birlik içinde hareket etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Uluslararası Hukukun İhlali

Bakıri'nin ifadelerine göre, Heniyye'ye yönelik suikast, uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak değerlendirildi. Dar, bu tür eylemlerin Müslüman halkları uyandırmak için bir fırsat sunması gerektiğini ifade etti.