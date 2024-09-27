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İran'dan İsrail'in Beyrut Saldırısına Sert Tepki

İran, İsrail'in Beyrut'taki sivil alanlara yönelik saldırısını Amerikan bombalarıyla işlenmiş bir savaş suçu olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:16
İran'dan İsrail'in Beyrut Saldırısına Sert Tepki

İran: Beyrut'taki Saldırı Savaş Suçudur

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıyı, "Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı bir açıklamada, İsrail'in Beyrut'a yönelik ağır saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

ABD'nin Rolü

Kenani, saldırıların ABD'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu olayların uluslararası hukukun ve düzenlemelerinin ciddi ihlali olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Suskunluğu

Saldırıların, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının bir sonucu olduğunu kaydeden Kenani, ABD ve bazı Batılı ülkelerin ateşkes çağrılarını sadece İsrail'e zaman kazandırmak için bir "aldatmaca" olarak gördüklerini dile getirdi.

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