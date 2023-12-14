İran'dan Kızıldeniz açıklaması: Kızıldeniz bizim bölgemiz, hiç kimse hamle yapamaz

Husi militanlar, Kızıldeniz’de İsrail’e ait veya İsrail limanlarına giden gemilere saldırarak, bölgeyi dünyanın dikkat odağı haline getirdi. Husiler, tehdit ettikleri gibi, Norveç ve Marshall Adaları bayraklı iki gemiyi vurdu.

ABD donanması, Husilerin kamikaze drone’larına karşı USS Mason savaş gemisiyle müdahale etti. CENTCOM, geminin Husilerin drone’larını imha ettiğini duyurdu. Fransa da bir savaş gemisiyle Husilerin silahlı insansız hava araçlarını yok etti.

ABD, Kızıldeniz’deki gemi güvenliğini artırmak için çok uluslu bir güç kurmayı planlıyor. Bugün, ABD’nin müttefiki Avustralya’nın da bölgeye bir savaş gemisi göndereceği ortaya çıktı. İran ise, Husilerin arkasında duruyor ve ABD’nin planlarına sert tepki gösteriyor.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Kızıldeniz’in İran’ın kontrolündeki bir bölge olduğunu söyleyerek, “Bizim hakim olduğumuz bir bölgede hiç kimse hamle yapamaz” dedi. İran Savunma Bakanı’nın bu sözleri, Husilerin saldırılarının kendileriyle ilgisi olmadığını iddia eden Tahran yönetiminin Kızıldeniz konusundaki sessizliğini bozdu.