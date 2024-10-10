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İran'dan Savaş Açıklaması: Hazırız Ama Peşinde Değiliz

İran Dışişleri Bakanı, ülkelerinin savaş istemediğini ama her duruma hazırlıklı olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:06
İran'dan Savaş Açıklaması: Hazırız Ama Peşinde Değiliz

İran Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı son açıklamada, ülkesinin savaş arayışında olmadığını ancak her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını belirtti.

İsrail'e Yanıt

Al Jazeera ile yaptığı röportajda konuşan Erakçi, özellikle İsrail'in olası saldırılarına işaret ederek, "Bölgede savaş ve gerilimin tırmanması peşinde değiliz. Ancak, her olasılığa karşı tedbirli olacağız. İsrail’in saldırı biçimini gözlemleyecek ve buna göre tepkimizi vereceğiz," dedi.

Direniş Güçlerine Destek

Erakçi, bölgede direniş güçlerinin de bu duruma yanıt verebileceğini vurguladı. "Bizim direniş güçlerine desteğimiz yalnızca siyasi ve diplomatik olmayacak. Onlara gereken her türlü desteği sağlamaya hazırız," şeklinde konuştu.

Barış İçin Diplomasi Çabaları

Son günlerde Suudi Arabistan ve Katar’a gerçekleştirdiği ziyaretlerde Gazze ve Lübnan'da barışın sağlanması konularını ele aldıklarını ifade eden Erakçi, "Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik kanallarımız açık. Diğer ülkeler aracılığıyla dolaylı olarak fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz," dedi.

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