Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Törenleri Devam Ediyor

Konya'da Hazreti Mevlana'nın Anma Törenleri

Konya, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Mevlana Meydanı'nda kurulan çadırda düzenlenen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, "Muhabbet Vakit Sohbetleri" adlı söyleşide ziyaretçilerle bir araya geldi.

Mesnevi'nin Önemi

Prof. Dr. Nuri Şimşekler, Mevlana'nın kaleme aldığı eserler üzerine yaptığı konuşmada, Mesnevi'nin 'insanın insanca yaşamasının rehberi' olduğunu vurguladı. Şimşekler, "Mesnevi, insanlığın doğru bir yolda gidebilmesi için adeta bir navigasyondur" ifadesini kullandı. Mevlana'nın öğretilerinde insanın merkezde olduğunu belirten Şimşekler, "Ey insanoğlu sen eşrefi mahlukatsın, yaratılmışların en şereflisisin ve halife olarak bu dünyaya, bu aleme gönderildin. Bunun kıymetini bil," dedi.

Mesnevi'deki Hikayeler

Prof. Dr. Şimşekler, Mesnevi'de yaklaşık 1500 ayetin yer aldığını ve bu eserlerin insan yaşantısını yönlendiren, kolaylaştıran birçok bilgi içerdiğini dile getirdi. Ayrıca, Mesnevi'de yer alan ayet sayısının yarısı kadar hadis ve herkese ulaşan 350 kadar hikaye bulunduğunu belirtti.

Söyleşinin sonunda, dinleyiciler arasında bulunan Hz. Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi, Prof. Dr. Nuri Şimşekler'e günün anısına bir plaket takdim etti. Türbe Önü Buluşmaları, yarın da sanatçı Ahmet Özhan'ın katılacağı söyleşi ile devam edecek.

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Mevlana Meydanı'nda kurulan çadırda düzenlenen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, "Muhabbet Vakit Sohbetleri" kapsamında ziyaretçilerle söyleşide bir araya geldi.

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Mevlana Meydanı'nda kurulan çadırda düzenlenen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, "Muhabbet Vakit Sohbetleri" kapsamında ziyaretçilerle söyleşide bir araya geldi.