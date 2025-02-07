İran'dan Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararına Sert Tepki

İran'dan ABD'nin UCM Yaptırımlarına Karşı Çıktı

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçlarından mahkum edilen İsrailli yetkililere yönelik yaptırım kararı hakkında sert bir tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yaptırımlarının artık uluslararası kurumları hedef aldığını ifade etti.

ABD'nin Kararını Tarihî Düşüklük Olarak Nitelendirdi

Bekayi, Trump'ın yaptırım kararının, "ABD'nin Filistin'i ortadan kaldırma çabası içinde her türlü vahşeti işleyen İsrail ile işbirliğinde tarihin en düşük noktasını temsil ettiğini" belirtti. Ayrıca, bu durumun, İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden suçlarına karşı ona tam dokunulmazlık sağlama amacı taşıdığını vurgulayarak, bu durumun güç kötüye kullanımı olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Tepki Vermesi Gerektiğini Vurguladı

Bekayi, uluslararası toplumun bu karar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini de belirtti. UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları nedeni ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da Ağırlamıştı

Trump, UCM'nin kararını açıkladığı gün, Netanyahu'yu 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Bu buluşma, iki liderin de İsrail hakkında sürdürülen eleştirilerin ortasında önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.