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İran'dan Yaptırımların Kaldırılması İçin Müzakere Açıklaması

İran, ekonomik yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:25
İran'dan Yaptırımların Kaldırılması İçin Müzakere Açıklaması

İran Müzakatlere Yeniden Başlamayı Planlıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ekonomi üzerinde uygulanan yaptırımların kaldırılması amacıyla müzakerelere hazır olduklarını açıkladı. Garibabadi, diğer tarafların da yüklendikleri bu iradeye sahip olmaları durumunda anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

75. Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalar

Resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgilere göre Garibabadi, Cenevre Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümü etkinliğinde basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "İran, geçmişte olduğu gibi ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere yeniden başlamak için hazır. Biz her zaman bu iradeye sahip olduk. Diğer taraflarda da bu irade olursa, görüşmeler gerçekleşecektir," dedi.

Uygun Zemin ve Fırsatlar

Görüşmelerin yeniden başlaması ve uzlaşıya varılması için uygun zemin ve fırsatların bulunduğuna dikkat çeken Garibabadi, ekonomik yaptırımların halk üzerinde olumsuz bir etki yarattığını, ancak hedeflerine ulaşmadığını öne sürdü.

Avrupa İle Yeni Müzakere Süreci

Garibabadi, geçtiğimiz günlerde Almanya, İngiltere ve Fransa ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, Avrupa ile yeni bir müzakere turunun düzenlenmesi ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını aktardı. "Yeni turun tarihini, birlikte yapacağımız istişareler yoluyla belirleyeceğiz; ancak görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı," diye ekledi.

Tarihi Geri Dönüşüm

Cenevre'de 13 Ocak tarihinde, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 3. tur görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015 tarihli bir anlaşma ile İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında imzalanmıştı.

Geçmişte Yaşananlar

Ancak Donald Trump, 2017 yılında başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini duyurmuştu. Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemişti. İran ise uranyumu %60 oranında zenginleştirmiş durumda.

UAEA Genel Direktörü ile Görüşmeler

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024'te Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmelerde müzakerelere başlama aşamasında olduklarını bildirdi.

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