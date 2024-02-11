İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze saldırısı

Suriye'de Deyrizor ilindeki ABD askeri üssü, İran destekli gruplar tarafından kamikaze İHA'larla saldırıya uğradı. Saldırı girişimi haber kaynaklarına yansıdı.

İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze saldırısı
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Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısında bulunan İran destekli gruplar, gecenin bir saatinde ABD askerlerinin yer aldığı Koniko Gaz Tesisi'ne İHA'larla saldırmaya çalıştı. Ancak üste bulunan hava savunma sistemleri, İHA'ları vurarak yok etti.

ABD, saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. ABD ordusunun Haseke ve Deryrizor'daki üsleri, Ekim 2023'ten beri roket ve kimliği belirsiz kamikaze İHA'larla sık sık saldırıya uğruyor. Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri ABD destekli terör örgütü PKK/YPG işgal ederken, il merkezi ve diğer kırsal alanlar Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların elinde bulunuyor.

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