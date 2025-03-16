İran Devrim Muhafızları: Husiler Tahran'dan Bağımsız Kararlar Alıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İngiltere'nin hedef aldığı Yemen'deki Husilerin stratejik kararlarını Tahran'dan bağımsız bir şekilde aldığını açıkladı. Bu bilgi, İran devlet televizyonuna yansıdı ve başkent Tahran’da gerçekleştirilen bir etkinlikte Tümgeneral Hüseyin Selami tarafından ifade edildi.

Selami, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husilere destek vermemesi konusunda İran'ı uyardığını hatırlatarak, “Yemenlilerin kendi topraklarında bağımsız ve özgür bir millet olduğunu ilan ediyorum,” dedi. Ayrıca, Yemen'deki Ensarullah grubunun, stratejik ve operasyonel kararlarını kendilerinin aldığını vurguladı.

Husilerin 7 Mart'ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdikleri ve aksi takdirde deniz operasyonlarına yeniden başlayacakları belirtilmişti. Bu sırada, Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Yemen'deki Husilere yönelik askeri saldırı başlattıklarını duyurması dikkat çekici oldu.

Trump aynı zamanda İran yönetimine de hitaben, “Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin. Aksi halde Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır,” ifadelerini kullandı.