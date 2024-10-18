İran Dışişleri Bakanı, Bölgedeki Savaş İhtimaline Dikkat Çekti

İran Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in saldırgan tutumları nedeniyle bölgede savaşın yayılma riski hakkında ortak endişeler olduğunu ifade etti. Durumun kötüleşmesini önlemek için diplomatik çabaların devam ettiğini vurguladı.

Güney Kafkasya Toplantısı'nda Değerlendirmeler

Erakçi, İstanbul'da gerçekleştirilen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu’nun 3'üncü Toplantısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının, bölge ülkeleri arasındaki Kafkasya sorunlarına dair fikir alışverişine ve koordinasyona yönelik kararlılığını gösterdiğin belirtti.

Barışçıl Çözümler ve Diplomatik Çabalar

Bölgesel sorunların barışçıl bir şekilde çözümlenmesi gerektiğine dikkat çeken Erakçi, "Bölgesel güvenlik ve siyasi düzenlemelerin, bölgemize barış ve istikrar getirmesini sağlamalıyız." dedi.

Ortak Endişeler ve Türkiye ile İlişkiler

İsrail'in saldırganlığına dikkat çeken bakan, "Bölgede savaşın yayılma ihtimali ve mülteci meselesi gibi konularda ortak endişeler var. Diplomatik faaliyetlerin temel amacı, bu durumu yönetmek ve gerginliğin artışını engellemektir." dedi. Ayrıca, "Türkiye ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bu ziyaret sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim, bölgesel meseleler hakkında istişarelerde bulunacağız." şeklinde konuştu.