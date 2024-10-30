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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail Saldırısına Yanıt

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırısının ABD destekli bir hat üzerinden yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:15
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail Saldırısına Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Değerlendirmeleri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Erakçi, İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü saldırıların, ABD tarafından sağlanan destekle gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail’in Saldırıları ve Irak'taki İlişkiler

Erakçi, İsrail'in saldırısından önce Irak ile resmi görüşmeler yaptığını bildirerek, iki üst düzey yetkiliyle yapılan görüşmelerde Irak'ın toprak ve hava sahasının İran karşıtı hiçbir şekilde kullanılmayacağına dair teminat aldıklarını aktardı. Ancak buna rağmen, saldırılara ilişkin gelen raporların Irak hava sahasının kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

ABD'nin Rolü ve Uluslararası Şikayetler

İranlı Bakan, olaya dair Iraklı yetkililerin şikayetlerinin uluslararası mercilere iletilmesi gerektiğini belirtti. "ABD'nin bölgede önemli bir hava gücü olduğu bir gerçek. İsrail savaş uçakları, ABD destekli kanalı kullanarak bu saldırıyı gerçekleştirdi." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Saldırısının Arkasındaki Gelişmeler

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına bir misilleme olarak, 26 Ekim tarihinde İran'daki askeri tesislere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. İran ise, Tahran ve batıdaki Huzistan ile İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin saldırılara başarılı bir şekilde karşılık verdiğini, ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

İran ordusu, bu saldırılar sonucunda 4 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erakçi, saldırılarla ilgili şikayetlerinin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara iletildiğini ifade etti.

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