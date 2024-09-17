İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Lübnan'daki Patlamalar İsrail'in Terör Eylemi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Lübnan'daki Patlamalara İlişkin Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yakın zamandaki Lübnan patlamalarını İsrail'in terör eylemi olarak değerlendirerek kınadı.

Lübnanlı Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi

Erakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bu olayın siyonist rejimin Lübnan halkına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Yardım Teklifi ve Yaralılar

Patlamalarda yaralananların tedavisi için her türlü yardım konusunda hazır olduklarını ifade eden Erakçi, Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin durumu hakkında da bilgi aldı.

Lübnan Hükümeti'nden Tepki

Buhabib, İran'ın dayanışma mesajı için teşekkür ederek, Lübnan hükümetinin bu terör eylemine dair ciddi bir soruşturma yürüttüğünü aktardı.

Patlamaların Detayları

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucunda biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin ise ağır yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de bu olayda yaralandığı bildirildi. İsrail tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.