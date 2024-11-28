İran Dışişleri Bakanı: Yaptırımlar Nükleer Silah Edinme Tehdidini Artırabilir

Erakçi’den Sert Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın yeniden yaptırım uygulama tehdidi karşısında ülkesinin nükleer silah edinmeye yönelebileceğini belirtti.

Lizbon'da Basın Toplantısı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erakçi, "Eğer Batı, Birleşmiş milletlerin (BM) tüm yaptırımlarını yeniden uygulamakla tehdit etmeye devam ederse, İran nükleer silah edinmeye yönelebilir" dedi.

Erakçi, İran'ın daha önce nükleer silah yapma kapasitesine sahip olduğunu, ancak bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçası olmadığını ifade etti. Ayrıca, "Eğer Avrupa ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları İran'a karşı yeniden uygularsa, o zaman İran'daki herkes nükleer silah edinmeme doktrininin yanlış olduğuna kani olacaktır" açıklamasında bulundu.

Cenevre Toplantısına İlişkin İfadeler

Cenevre'de yarın yapılacak İranlı ve Avrupalı müzakerecilerin toplantısına değinen Erakçi, bu görüşmenin mevcut durumdan çıkış yolu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bir beyin fırtınası oturumu olduğunu vurguladı. Ancak, "Bu görüşme konusunda iyimser değilim. Çünkü İran’ın doğru tarafla konuşup konuşmadığından emin değilim. Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa, karşı koyma politikasını seçmiş gibi görünüyor," dedi.

UAEA'nın Kararına Tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran aleyhindeki kararını hatırlatan Erakçi, "İran, UAEA'nın kararının ardından, binlerce yeni ve son derece gelişmiş santrifüj cihazları devreye sokma kararı aldı. Bu makinelerde gaz enjeksiyonu başladı. Bu, onların baskısının sonucudur" ifadelerini kullandı.

İşbirliği Vurgusu

Erakçi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında bağlı kalmaya devam ettiğini ve işbirliğine açık olduğunu kaydetti. Ayrıca, şu anda uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı planlamadıklarını ifade etti ve "Bu şu anki kararımızdır. Bu sorunun onurlu bir şekilde çözülmesi için işbirliğini seçtiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Gelecek Çalışmalar

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da Cenevre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.