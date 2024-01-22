İran Dışişleri Bakanlığından açıklama: Irak ve Pakistan saldırıları ulusal güvenlik gerekçesi ile yapıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak ve Pakistan'a karşı düzenlenen saldırıların ulusal güvenlik nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Kenani, Tahran'da yaptığı basın toplantısında gündemdeki konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından açıklama: Irak ve Pakistan saldırıları ulusal güvenlik gerekçesi ile yapıldı
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Kenani, Şam'a yönelik İsrail saldırısını ve İran Devrim Muhafızları Ordusundan 5 kişinin, aralarında üst düzey komutanların da bulunduğunu söyleyerek öldürülmesini protesto etti. Kenani, “kendi yolları” ile gerekli yanıtı vereceklerini belirtti. Kenani, İran'ın, Erbil'de iş adamı Peşrev Dizayi'nin yaşadığı iddia edilen eve gerçekleştirdiği saldırıyı "Mossad merkezine yapılan saldırı" olarak tanımlayarak saldırının ulusal güvenlik nedeniyle gerçekleştirildiğini iddia etti.

Kenani, İran ile Irak ilişkilerinin sağlam ve güçlü olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin farklı konularda aynı kaygıyı taşıdığını ve çok yönlü işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Kenani, ülkesinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile de iyi ilişkiler ve işbirliğine sahip olduğunu, ancak "uzun yıllardır bu bölgeden İran’ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin söz konusu" ifade etti. 

KIRMIZI ÇİZGİMİZ İRAN VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİDİR

Kenani, İran’ın, ulusal güvenlik ve vatandaşlarının güvenliği konusunda ilgisiz kalmayacağını söyleyerek, "Ulusal güvenlik, sınırların güvenliği ve İran vatandaşlarının güvenliği kırmızı çizgimizdir." diye konuştu. Kenani, İran’ın Pakistan topraklarındaki bir hedefe füzeli saldırısına ilişkin de bölgede “teröristlerin olduğunu, İran’a saldırmak için hazırlandıklarını” bu yüzden operasyon yaptıklarını öne sürdü.

Kenani, Suudi Arabistan'ın, ABD ile İran arasında arabuluculuk yaptığına dair haberleri doğrulamadıklarını, ABD'nin İran'a çeşitli kanallardan mesajlar ilettiğini söyledi. Kenani, Tahran ile Riyad ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini belirterek, iki ülke arasında ilişkileri ve işbirliğini ilerletmeye yönelik ciddi bir gayretin olduğunu ifade etti. Kenani, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yargılanması için çaba gösteren Günay Afrika Cumhuriyeti'ne de teşekkürlerini sunarak, yargı sürecine destek olduklarını kaydetti.

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