DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,15%
ALTIN
4.396,68 0,19%
BITCOIN
4.663.354,63 0,4%

İran Donanması '1401 Daimi İktidar' Füze Tatbikatını Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde Başlattı

İran Donanması, 2 gün sürecek '1401 Daimi İktidar' füze tatbikatını Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde başlattı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:16
İran Donanması '1401 Daimi İktidar' Füze Tatbikatını Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde Başlattı

İran Donanması '1401 Daimi İktidar' Füze Tatbikatını Başlattı

İran devlet televizyonunun duyurusuna göre, İran donanması Hint Okyanusu'nun kuzeyi ile Umman Denizi bölgesinde geniş çaplı bir füze tatbikatı başlattı.

Tatbikatın kapsamı

Tatbikat, "1401 Daimi İktidar Füze Tatbikatı" adıyla; yüzey ve denizaltı birimleri, hava unsurları, kıyıdan denize fırlatılan füzeler ve deniz tabanlı füzelerin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek etkinlik, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi bölgesinde yürütülecek.

Kullanılan sistemler ve hedefler

Yetkililer, tatbikatta kısa, orta ve uzun menzilli seyir füzeleri kullanılarak belirlenen temsili yüzey hedeflerinin vurulacağını bildirdi. Tatbikat kapsamında su üstü hedeflerine yönelik hassas vuruş yeteneğine sahip geniş bir füze yelpazesinin test edileceği vurgulandı.

Amaç ve yetkili açıklaması

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Abbas Hasani, uygulamanın muharebe hazırlığını keskinleştirmek, komuta sistemlerini iyileştirmek ve caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Hasani, tatbikat sırasında hassas vuruş kabiliyetine sahip seyir füzelerinin test edileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Ankara'da Karşıladı
2
Ankara'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 39,41'den 19,42'ye Geriledi
3
İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı
5
İsrail'in Gazze Saldırıları: 10 Sivil Hayatını Kaybetti
6
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
7
Yanan Ormanlar Bölgeye Uygun Fidanlarla Ağaçlandırılıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı