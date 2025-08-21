İran Donanması '1401 Daimi İktidar' Füze Tatbikatını Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde Başlattı

İran Donanması '1401 Daimi İktidar' Füze Tatbikatını Başlattı

İran devlet televizyonunun duyurusuna göre, İran donanması Hint Okyanusu'nun kuzeyi ile Umman Denizi bölgesinde geniş çaplı bir füze tatbikatı başlattı.

Tatbikatın kapsamı

Tatbikat, "1401 Daimi İktidar Füze Tatbikatı" adıyla; yüzey ve denizaltı birimleri, hava unsurları, kıyıdan denize fırlatılan füzeler ve deniz tabanlı füzelerin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek etkinlik, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi bölgesinde yürütülecek.

Kullanılan sistemler ve hedefler

Yetkililer, tatbikatta kısa, orta ve uzun menzilli seyir füzeleri kullanılarak belirlenen temsili yüzey hedeflerinin vurulacağını bildirdi. Tatbikat kapsamında su üstü hedeflerine yönelik hassas vuruş yeteneğine sahip geniş bir füze yelpazesinin test edileceği vurgulandı.

Amaç ve yetkili açıklaması

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Abbas Hasani, uygulamanın muharebe hazırlığını keskinleştirmek, komuta sistemlerini iyileştirmek ve caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Hasani, tatbikat sırasında hassas vuruş kabiliyetine sahip seyir füzelerinin test edileceğini belirtti.