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İran, Güneybatı'da Hava Savunma Tatbikatı Düzenliyor

İran ordusu, ulusal hava sahasını korumaya yönelik büyük bir tatbikata başladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:05
İran, Güneybatı'da Hava Savunma Tatbikatı Düzenliyor

İran'da Hava Savunma Tatbikatı Başladı

İran ordusu, ülkenin güneybatısında önemli bir hava savunma tatbikatı düzenlediğini duyurdu. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, bu tatbikat, "İktidar-1403" adı altında, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Amacı ve İçeriği

Tatbikat, İran'ın ulusal hava sahasını koruma çerçevesinde, tatbikatın ikinci aşaması olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, düşman hedeflerini tespit etme, izleme, engelleme ve imha etme taktikleri uygulanacak.

Teknolojinin Kullanımı

Gerçekleştirilen tatbikatta, yerli radar sistemlerinin ve insansız hava araçlarının kullanılması bekleniyor. Ayrıca, yerli alçak irtifa hava savunma sistemi "Mecid" ile orta irtifa hava savunma sistemi "Cevşen" de bu tatbikatta test edilecek.

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