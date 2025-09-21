İran ile İngiltere, Fransa, Almanya New York’ta nükleer görüşecek — 'snapback' gündemde

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya New York'ta dışişleri bakanları düzeyinde görüşecek

Görüşme ve gündem maddeleri

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya gelecek.

Toplantıda başlıca olarak nükleer konu ve İran'a Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden getirilmesine yol açabilecek 'snapback' mekanizması ele alınacak. Görüşmenin yarın ya da salı günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

'Snapback' süreci ve gelişmeler

İngiltere, Fransa ve Almanya, 2015 nükleer anlaşmasında geçen ve ABD’nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan, İran'a yaptırımları yeniden getirme imkanı sağlayan 'snapback' mekanizmasını 28 Ağustos tarihinde işletme kararı almıştı.

Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri ve anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri gerekçesiyle mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadıklarını belirtmişti.

Rusya ve Çin ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin 'snapback' kararını "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olarak nitelendirmişti.

İran, İsrail ve ABD saldırılarının ardından askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlamak üzere UAEA ile 9 Eylül'de bir anlaşmaya varmış, bu adım Avrupa ülkeleri tarafından olumlu karşılanmış ancak yeterli görülmemişti.

Bunun ardından, Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BMGK kararı kapsamında işletilen rutin prosedür doğrultusunda, İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmemesini öngören tasarı 19 Eylül'deki oylamayla reddedilmişti.

Mevcut süreçte 'snapback' mekanizması, yeni bir karara yol açacak son dakika bir anlaşma veya süre uzatımı olmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek; bu durumda İran'a yönelik BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.