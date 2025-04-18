İran'ın Ordu Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

İran'ın Ordu Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleştirildi

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Ordu Günü'nün 46. yıl dönümü nedeniyle özel bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Hasan Habibullahzade, İran askeri ataşesi Toraj Zeinoddin, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ile birlikte yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

İran Ordusunun Güçlü Mesajı

Etkinlikte bir konuşma yapan Askeri Ataşe Zeinoddin, İran ordusunun yaptırımlara rağmen güçlenmeye devam ettiğini belirterek, kara, hava ve deniz sınırlarını güvence altına almak için savunma diplomasi ve üretimlerini artırdıklarını vurguladı. Zeinoddin, Türkiye ile İran arasındaki savunma ve askeri alanlarda ikili ilişkilerin önemine de değinerek, ortak tehditlere karşı işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İkili İlişkiler ve Dayanışma Vurgusu

Büyükelçi Habibullahzade, İran ve Türkiye'nin tarihi bağlarına dikkat çekerek, iki ülke arasındaki kültürel, turistik ve ekonomik ilişkilerin güçlendiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin ile Gazze’deki durumuna da değinerek, bu konuda dayanışmanın önemini vurguladı. Habibullahzade, İran'ın kitle imha silahları konusundaki tutumunu tekrar hatırlatarak, müzakerelere ve diyaloglara açık olduklarını söyledi.

Ortak Tarihi ve Kültürel Bağlar

Genelkurmay İkinci Başkanı Yeni, Türkiye ile İran arasındaki 400 yıllık sınırın her iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini belirtti. Atatürk dönemindeki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığına dikkat çekerek, bu dostane ilişkilerin tarihsel derinliğe sahip olduğunu ifade etti.

Etkinlikte yaşanan bu vurgular, iki ülke arasındaki dostluk, güven ve işbirliği ilkelerinin daha da pekiştirilmesine yönelik bir mesaj taşıdı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ordu Günü'nün 46. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade (sağda) ve İran'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Pilot Albay Toraj Zeinoddin (solda) de katıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ordu Günü'nün 46. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade (sağda) ve İran'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Pilot Albay Toraj Zeinoddin (solda) de katıldı.