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İran'ın Suriye İhracat Hedefi Riskte: 500 Milyon Dolar İmkansızlaştı

İran Ticaret Geliştirme Kurumu, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle 500 milyon dolar ihracat hedefinin gerçekleşmesinin imkansız hale geldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:16
İran'ın Suriye İhracat Hedefi Riskte: 500 Milyon Dolar İmkansızlaştı

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Hedefini Gözden Geçirdi

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Abdulemir Rebihavi, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin, bu yıl için belirlenen 500 milyon dolar ihracat hedefini olumsuz etkilediğini duyurdu.

Suriye'deki Durumun Ticaret Üzerindeki Etkileri

Rebihavi, İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA)'na yaptığı açıklamada, “Suriye'de son haftalarda önemli değişiklikler yaşandı ve bu gelişmeler, bu ülkedeki beklentilerimizin gerçekleşmesini engelledi.” ifadelerini kullandı. Bu durumun, İran'ın Suriye’ye yönelik 500 milyon dolarlık ihracat hedefinin gerçekleşmesini neredeyse imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Ticari Anlaşmalar ve Beklentiler

İran ile Esed rejimi arasında 2011 yılından bu yana çeşitli ticari anlaşmalar yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl Tahran'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Yüksek Ortak Komisyon Toplantısı'nda, tüm malların sıfır gümrük tarifesiyle ticaretine karar verilmişti, ancak son gelişmeler bu ortaklık için soru işaretleri yaratıyor.

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