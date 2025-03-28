İran, İngiltere, Almanya ve Fransa ile Nükleer Görüşmelere Devam Ediyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, nükleer anlaşma çerçevesinde Almanya, İngiltere ve Fransa ile uzmanlar düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Garibabadi, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran ile üç Avrupa ülkesinin diplomatik temsilcileri arasında dördüncü tur görüşmelerde varılan mutabakat çerçevesinde, dört ülke arasında nükleer konu ve yaptırımların kaldırılması konusunda teknik görüşmeler, perşembe günü Cenevre'de uzmanlar düzeyinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 3 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, E3 olarak adlandırılan İngiltere, Almanya ve Fransa ile nükleer görüşmeleri sürdürme konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.