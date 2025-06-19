İran: İsrail'e Saldırılara Karşı Kararlı Yanıt Veriyoruz

İran, İsrail'e Yanıt Vermekte Kararlı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İsrail'in düzenlediği saldırılara yanıt verdiklerini ve bu sürecin saldırılar durdurulana kadar devam edeceğini söyledi.

Bahreini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu saldırıya kararlı bir şekilde yanıt veriyoruz, saldırı durdurulana kadar bunu sürdüreceğiz. Güvenliğimiz, istikrarımız ve halkımızın güvenliği için gerektiği kadar İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bölgedeki Durum

Şu anda yaşanan gelişmelerle ilgili bir öngörüde bulunmanın güç olduğunu belirten Bahreini, İran halkını koruma görevini sürdürdüklerini vurguladı. Bahreini, "Askeri güçlerimiz saldırılara, saldırganlığa yanıt vermekte çok kararlı. Halkımız güvende olana ve saldırganlık durdurulana kadar karşılık vermeye devam edecekler," ifadesini kullandı.

Bölge Ülkeleriyle Dayanışma

Bahreini, bölge ülkelerinin İsrail'in saldırılarını kınadığını ve İran ile dayanışma içinde olduklarını aktardı. "Bölgedeki ülkeler bir ailenin parçalarıdır. İsrail'in oluşturduğu tehdit, sadece İran ile sınırlı değildir, bu tüm bölgeyi etkileyen bir tehdittir," dedi.

ABD'nin Rolü

Bahreini, ABD'nin bu süreçteki pozisyonunu takip ettiklerini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Askeri güçlerimiz ve ilgili makamlarımız durumu izliyor. Diğer tarafın pozisyonları ve eylemleri hakkında kendi değerlendirmeleri var. Vardıkları her sonuca göre tepki gösterecekler. Tepkilerinin kararlı ve güçlü olacağı kesin."

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini (fotoğrafta), İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.