İran Lideri Hamaney'den ABD ile Müzakereler Hakkında Uyarılar

İran Lideri Hamaney'in ABD ile İlişkiler Üzerine Açıklamaları

İran'ın yüksek lideri Ayetullah Ali Hamaney, son yaptığı açıklamada, ABD'ye güvenmemek gerektiğini vurguladı. Hamaney, bazı alanlarda düşmanla etkileşime girmekte bir engel olmadığını ifade etti.

Hükümet Kabinesinin Onaylanmasının Ardından Yaptığı Konuşma

İran devlet televizyonuna yansıyan haberlere göre, Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın başkanlık ettiği yeni hükümet kabinesini kabulünde konuştu. Hamaney, kabine listesinin onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve bazı isimler hakkında tavsiyelerde bulunduğunu iletti.

Ekonomi Sorunlarına Dikkat Çekti

Hükümetin önceliklerinden birinin pahalılık ve enflasyon sorununu çözmesi gerektiğine dikkat çeken Hamaney, "Ekonomik sorunların çözümünü Batı ile müzakerelere bağlamamak lazım" dedi. Hamaney, umudun düşmana bağlanmaması gerektiğini vurgulayarak, planlar için düşmanların onayını beklemenin yanlış olduğunu belirtti.

Yapay Zeka Teknolojilerinin Önemi

Hamaney, yapay zeka teknolojilerinin önemine de değinerek, bu alanda geri kalmamak gerektiğini ifade etti. "Bir yapay zeka kullanıcısı olmak avantaj değildir; bunun derin katmanları var ve bu katmanlar başkalarının elinde olabilir" diye konuştu. Ayrıca, gelecekte yapay zeka ile ilgili uluslararası bir ajansın kurulabileceğini, bu ajansın diğer ülkelerin teknoloji geliştirmesini engelleyebileceğini kaydetti.