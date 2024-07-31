İran Lideri Hamaney'den Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Tepkisi

İran Lideri Hamaney, Heniyye'nin İntikamını Alacaklarını Açıkladı

İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastın ülke topraklarında gerçekleşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Suikastın Sebebi ve Hamaney'in Açıklamaları

Hamaney, Heniyye'ye yapılan suikastla ilgili düzenlediği basın toplantısında, bu olayın kendilerini sorumlu hale getirdiğini ifade ederek, "İsrail, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü; ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza hazırladı," dedi.

Hamaney'den Taziye Ve Başsağlığı Mesajı

Hamaney, Heniyye'yi "cesur lider" olarak tanımlayarak, İslam ümmetine, direniş cephesine, gururlu Filistin halkına ve ayrıca Şehit Heniyye'nin ailesine başsağlığı diledi.

İran Devrim Muhafızları'dan Açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın detaylarına değindi. Heniyye, Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.

İsrail'in Sorumluluğu

Hamas ve İran, suikasti İsrail’e atfederken, İsrailli yetkililerin olay hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı öğrenildi.

Heniyye'nin Göreve Gelişi

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.