İran Lideri Hamaney'den Sert Açıklamalar: 'Müzakere Tahakküm İçin'

İran lideri Hamaney, ABD'nin müzakere taleplerinin tahakküm kurmak amacıyla yapıldığını vurguladı ve bu taleplerin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:02
İran Lideri Hamaney'den Sert Açıklamalar: 'Müzakere Tahakküm İçin'

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin müzakere taleplerinin sorunları çözmekten ziyade kendi isteklerini dayatmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Tahran'da düzenlenen iftar programında konuşan Hamaney, Donald Trump'ın müzakere çağrısına dikkat çekerek, "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi; kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar" şeklinde konuştu.

Hamaney, Washington'un sadece nükleer konuları değil, aynı zamanda İran'ın savunma ve uluslararası kapasitesine yönelik yeni talepler getirdiğini belirterek, "Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir" dedi. Ayrıca, müzakerelerin sadece halk üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla gündeme getirildiğini vurguladı.

Nükleer anlaşmanın Avrupa taraflarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Hamaney, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ettiğini belirtti. Hamaney, "Peki siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra telafi edeceğinize söz verdiniz, ama bu sözünüzü tutmadınız" dedi.

Hamaney, "Utanmazlığın bir sınırı var" diyerek, hükümetin bir yıl sabredip bir yasa çıkardığını hatırlattı ve "Aynı zorbalığa karşı başka bir yol yok" ifadelerini kullandı.

Fox Business Network'e verdiği röportajda Trump, Hamaney'e bir mektup gönderdiğini duyurmuştu. Trump, "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak" ifadelerini kullandı. Ancak İran'ın BM Daimi Temsilciliği, henüz böyle bir mektup almadıklarını belirtti.

Hamaney, Trump yönetiminin güvenilmez olduğunu vurgulayarak, bu yönetim ile müzakereleri yasakladığını ifade etti. İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sık sık tekrar ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son olarak Cidde'de yaptığı açıklamada, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece, biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz" dedi.

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