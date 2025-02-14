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İran, Lübnan Uçuşlarına Sınırlama Getirdi

İran, kendi uçaklarının Beyrut'a inmesine izin verilene dek Lübnan'dan gelen uçakları kabul etmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:47
İran, Lübnan Uçuşlarına Sınırlama Getirdi

İran'dan Lübnan Uçuşlarına Kısıtlama!

İran, Beyrut'tan gelen uçakların Tahran'a inmesine müsaade etmeyeceğini açıkladı. Bu karar, İran'ın kendi uçaklarının Beyrut'a inişine bağlı olarak alınmıştır. İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, bu süreçte, İran uçaklarının Beyrut'a inmesine izin verilmediği sürece, Lübnan uçaklarının Tahran'a inişine izin verilmeyeceğini belirtti.

İsrail'in Tehditleri ve Uluslararası Hukuk İhlali

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan vatandaşlarını taşıyan bir yolcu uçağını tehdit ettiğini ifade ederek, bunun Beyrut Havaalanı'na normal uçuşların aksamasına neden olduğunu vurguladı. Bekayi, bu durumun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Uçuşlar Devam Edemiyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, daha önce yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uçuşlarla para taşıdığını iddia etti. Bu açıklamaların ardından, Lübnan, Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen Mahan Air uçağına izin vermedi. Ayrıca, Beyrut'a gitmek isteyen Lübnan vatandaşlarını almak için gönderilen iki başka uçağa da İran tarafından izin verilmediği bildirildi.

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