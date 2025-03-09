İran Meclis Başkanı Kalibaf: Trump'ın Müzakere Çağrısı Bir Aldatmacadır

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump’ın müzakere çağrısını eleştirerek, bunun İran'ı silahsızlandırma çabası olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:00
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Trump'ın Müzakere Çağrısı Bir Aldatmacadır

Trump'ın Müzakere Çağrısı Aldatıcı mı?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin müzakere adı altında İran'ı silahsızlandırmayı amaçladığını belirtti. İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere çağrısına dikkat çekti.

Mektup Beklemiyoruz

Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı iddia edilen ancak İran'a henüz ulaşmayan mektuba ilişkin, Kalibaf, "ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz," dedi.

İran'ı Silahsızlandırmak Amaçlanıyor

Kalibaf, Trump'ın müzakere planı hakkında ise, "ABD Başkanı'nın diğer ülkelere karşı davranışları, bu açıklamaların da İran'ı silahsızlandırma amacıyla yapılmış bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyor," şeklinde konuştu.

Trump'ın Tehditleri

Fox Business Network'e verdiği röportajda Trump, Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak'" dedi. İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise, ABD Başkanı Trump'ın Hamaney'e mektup gönderdiğine dair soruya, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık" yanıtını vermişti.

Hamaney'den Sert Tepki

İran lideri Hamaney, güvenilmez olarak değerlendirdiği Trump yönetimi ile müzakereleri yasakladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi üst düzey yetkililer, daha önce de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere yapmayacaklarını vurgulamışlardı. Hamaney, son olarak yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak istediğini dile getirerek, İran'ın bu durumu kabul etmeyeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
5
Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı
6
Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!