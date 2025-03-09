İran Meclis Başkanı Kalibaf: Trump'ın Müzakere Çağrısı Bir Aldatmacadır

Trump'ın Müzakere Çağrısı Aldatıcı mı?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin müzakere adı altında İran'ı silahsızlandırmayı amaçladığını belirtti. İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere çağrısına dikkat çekti.

Mektup Beklemiyoruz

Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı iddia edilen ancak İran'a henüz ulaşmayan mektuba ilişkin, Kalibaf, "ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz," dedi.

İran'ı Silahsızlandırmak Amaçlanıyor

Kalibaf, Trump'ın müzakere planı hakkında ise, "ABD Başkanı'nın diğer ülkelere karşı davranışları, bu açıklamaların da İran'ı silahsızlandırma amacıyla yapılmış bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyor," şeklinde konuştu.

Trump'ın Tehditleri

Fox Business Network'e verdiği röportajda Trump, Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak'" dedi. İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise, ABD Başkanı Trump'ın Hamaney'e mektup gönderdiğine dair soruya, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık" yanıtını vermişti.

Hamaney'den Sert Tepki

İran lideri Hamaney, güvenilmez olarak değerlendirdiği Trump yönetimi ile müzakereleri yasakladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi üst düzey yetkililer, daha önce de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere yapmayacaklarını vurgulamışlardı. Hamaney, son olarak yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak istediğini dile getirerek, İran'ın bu durumu kabul etmeyeceğini belirtti.