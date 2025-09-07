DOLAR
İran Meclis Komisyonu, İsrail'e Karşı Savunma Güçlendirme Tasarısını Onayladı

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsrail tehdidine karşı Silahlı Kuvvetlerin savunma kapasitesini güçlendirecek tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:13
Finansman kaynakları ve uygulama detayları komisyonda netleşti

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsrail tehdidine karşı Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik tasarıyı komisyon gündeminde onayladı.

Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai, tasarının komisyon üyelerinin ezici çoğunluğuyla onaylandığını bildirdi. Rızai, tasarının Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve diğer kurumların katılımıyla hazırlandığını kaydetti.

Hazırlanan düzenleme, bütçe ve petrol gelirlerinden savunma harcamalarına ek kaynak aktarılmasını içeriyor. Buna ek olarak, Merkez Bankası’ndan sıfır faizli krediler sağlanması ile petrol satışları ve hava sahasından geçişlerden elde edilen gelirlerin savunma sistemlerine yönlendirilmesi öngörülüyor.

Tasarının önümüzdeki günlerde Meclis genel kuruluna sevk edilmesi bekleniyor. Yasalaşması halinde uygulamaya konulmadan önce Meclis onayının ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi onayından da geçmesi gerekecek.

