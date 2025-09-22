İran Meclisi'nde 70'ten Fazla Vekil Nükleer Silah Üretimini Talep Etti

İran Meclisi'nde 70'ten Fazla Vekil Nükleer Silah Talebi İçin İmza Attı

İran Meclisi'nde 70'den fazla milletvekili, ülkenin nükleer silah üretimi ve bulundurulması talebini içeren bir mektuba imza attı. Gelişme, Fars Haber Ajansı tarafından duyuruldu.

Mektubun muhatapları ve imzacıları

Fars Haber Ajansı'na göre, imzalar Meşhed milletvekili Hasan Ali Ahlaki Emiri tarafından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'ye hitaben yazılan mektuba atıldı.

Mektubun içeriği

Mektupta, ülke lideri Ali Hamaney'in 2010 tarihli fetvasına atıf yapılarak şu ifade yer aldı: "Ülke lideri Ali Hamaney'in 2010 yılında nükleer silaha dair 'haram' fetvası, silahın kullanımına dairdi. Caydırıcılık açısından nükleer silahın üretimi ve bulundurulması ise başka bir şeydir."

Mektupta ayrıca, İsrail ve sömürgeci ülkelerin uluslararası hukuku tanımadığına dikkat çekilerek, İran savunma doktrininin yeniden ele alınmasının gerektiği vurgulandı.

Arka plan

Ali Hamaney, 12 Aralık 2010 tarihinde yayımladığı fetvayla nükleer silahların kullanılmasını yasaklamıştı. Ancak mektup ve imza kampanyası, fetvanın kapsamı ve uygulanışı hakkında yeni tartışmalar başlattı.

İsrail'in 1 Nisan 2024'te İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırısından sonra bazı siyasetçiler, Hamaney'in fetvasının değişebileceğini ve İran'ın nükleer silah geliştirebileceğini iddia etmişti.

Ayrıca, haber metninde belirtilene göre İsrail, 13 Haziran 2025'de İran'a düzenlediği 12 gün süren saldırılarda üst düzey komuta kademesi, nükleer bilim adamları ve nükleer tesisleri hedef almış; o günden bu yana ülkede nükleer silah yapımı taleplerinde artış gözlendiği ifade edildi.

Meclis ve sayısal veri

İran Meclisi'nde toplam 290 milletvekili bulunuyor; mektuba imza atanların sayısı bu çerçevede dikkat çekici bulundu.