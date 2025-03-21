İran: Natanz'daki Deprem Nükleer Tesise Zarar Vermedi

İran, İsfahan eyaletinde yer alan Natanz ilçesinde bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin nükleer tesis üzerinde herhangi bir olumsuz etki yarattığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Natanz bölgesinde meydana gelen depremler, bu bölgede bulunan nükleer tesisleri etkilemedi." dedi.

Kemalvendi, Natanz'daki nükleer tesisin, çok daha büyük şiddetteki depremlerden bile etkilenmeyecek şekilde inşa edildiğini vurguladı. “Natanz'daki tesis, sismik dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.” ifadesini kullandı.

Natanz, İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme merkezine ev sahipliği yaparken, bu sabah gerçekleşen depremin ardından 4,5 büyüklüğünde 7 artçı sarsıntı kaydedildi.

Ne yazık ki, can kaybı yaşanmamakla birlikte, artçı sarsıntılar sonucu 16. yüzyıla ait Natanz Kervansarayı'nın giriş kapısının tamamen yıkıldığı ve bazı konutlarda hasar meydana geldiği bildirildi.