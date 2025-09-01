DOLAR
41,12 0,1%
EURO
48,16 -0,19%
ALTIN
4.596,63 -0,75%
BITCOIN
4.460.231,14 0,57%

İran: Nükleer Anlaşma Sağlanırsa Uranyum Zenginleştirme %3,67'ye İndirilecek

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer anlaşma sağlanması halinde uranyum zenginleştirmenin yüzde 3,67'ye düşürüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:25
İran: Nükleer Anlaşma Sağlanırsa Uranyum Zenginleştirme %3,67'ye İndirilecek

İran: Nükleer Anlaşma Sağlanırsa Uranyum Zenginleştirme %3,67'ye İndirilecek

Bekayi'den önemli açıklamalar

İsmail Bekayi, İngiliz The Guardian'a verdiği demeçte, nükleer anlaşma sağlanması halinde 2015'teki anlaşmada öngörüldüğü şekilde uranyum zenginleştirme seviyesinin yüzde 3,67'ye düşürüleceğini söyledi.

Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin hukuksuz talepleri kabul etmeyeceğini vurguladı ve 2015 anlaşmasının Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'a Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirebilecek 'snapback' mekanizmasını işletme kararına sert tepki gösterdi.

Bekayi, Avrupalılar hakkında 'Avrupalılar (ABD Başkanı Donald) Trump'ın kendilerine emrettiğini yapıyorlar. Avrupalıların rolü azalacak. Güvenilir müzakere ortakları olduklarını kanıtlamaya çalıştılar ancak şimdi Avrupalılar, ABD ve İsrail'in vekili olmaya karar verdi. Bu rolü ABD'ye devretmeleri kesinlikle sorumsuzluk.' ifadelerini kullandı.

Soru üzerine, Meclisin hazırlığını yaptığı ve ülkeye BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi öngören yasa tasarısıyla ilgili olarak Bekayi, hükümetin bu yasanın uygulanmasını engelleyemeyeceğini ve anlaşmadan ayrılma yetkisinin Meclis'in elinde olduğunu belirtti.

Bekayi ayrıca, İran'ın uranyumu kendi topraklarında zenginleştirme hakkını koruyan genel bir anlaşmaya varılması halinde zenginleştirme seviyesini 2015 anlaşmasında belirtildiği şekilde yüzde 3,67'ye düşüreceklerini yineledi. Buna karşın ABD yönetimi, İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep ediyor.

