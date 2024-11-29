İran, Nükleer Tesislerine 6 Binden Fazla Yeni Santrifüj İnşa Edecek

İran, Nükleer Kapasitesini Artırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın iki nükleer tesisinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılacak 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceğini duyurdu. Bu bilgi, UAEA'nın güvence denetimine dair hazırladığı raporda yer aldı.

Ford ve Natanz Tesisleriyle İlgili Bilgiler

Raporda, Tahran yönetiminin Fordo ve Natanz nükleer tesislerindeki güncel durumu içeren bilgiler açıklandı. İran, söz konusu iki uranyum zenginleştirme tesisinde yeni santrifüj inşası konusunda UAEA'ya resmi bildirimde bulundu.

Santrifüjlerin Önemi

Uranyumun zenginleştirilme sürecinde kullanılan santrifüjlerin gelişmişlik düzeyi, uranyum zenginleştirilme yüzdesinin artırılmasında büyük bir rol oynuyor. Bu durum, nükleer enerji üretim kapasitesi açısından da kritik bir öneme sahiptir.

UAEA'nın Tahran Ziyareti

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, 14 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında, İran'ın yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmasını durdurması talebinde bulunmuştur. İranlı muhatapları tarafından bu isteğin kabul edilmesi, önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Uluslararası Tepkiler

Bu olumlu gelişmeyle birlikte, 21 Kasım'da gerçekleşen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından sunulan İran'a yönelik eleştirilerin ve tepkilerin yer aldığı bir karar tasarısı kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.