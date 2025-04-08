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İran, Rusya ve Çin ile Nükleer Konuda Teknik Görüşmeler Gerçekleştirildi

İran, Rusya ve Çin nükleer anlaşması kapsamındaki teknik görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:17
İran, Rusya ve Çin ile Nükleer Konuda Teknik Görüşmeler Gerçekleştirildi

İran, Rusya ve Çin Nükleer Konusunda Bir Araya Geldi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, nükleer anlaşmanın tarafları Rusya ve Çin ile nükleer alanında uzmanlar düzeyinde önemli teknik görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Garibabadi, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcılarının Pekin'de vardığı mutabakatların ardından, bugün Moskova'da İran, Rusya ve Çin arasında uzman ve teknik düzeyde verimli bir toplantı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan uzman heyetlerinin nükleer meselelerdeki gelişmeler, yaptırımların kaldırılması ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştıklarını aktaran Garibabadi, tarafların yakın üçlü koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Garibabadi ayrıca, "İran, diplomasiye olan ilkesel bağlılığı temelinde ilgili tüm taraflarla istişarelerini sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dünkü basın toplantısında İran, Rusya ve Çin arasında nükleer konularla ilgili teknik görüşmeler yapılacağını duyurmuştu.

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