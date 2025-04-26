İran ve ABD Arasındaki Müzakerelerin Üçüncü Turu Umman'da Başladı

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turu, Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İran devlet televizyonunun yaptığı habere göre, görüşmelere Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki İran heyeti katılırken, ABD tarafına ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor.

Umman'da gerçekleştirilecek olan bu müzakerelerde, iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler hem de üst düzey diplomatik temaslar planlanıyor.

İran ile ABD Arasındaki Müzakere Süreci

2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulundu. Mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderen Trump, aynı zamanda tehditler de içermekteydi.

İran ise bu mektuba, Umman üzerinden bir yanıt vererek diplomatik sürecin kapılarını aralamıştı. Tahran ile Washington, 12 Nisan'da Umman'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yine Umman aracılığıyla bir araya gelindi. Taraflar, müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi duyurmuştu.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turu Umman'ın başkenti Maskat'ta başlarken İran'ın başkenti Tahran'daki İran gazeteleri, müzakere haberlerini manşetlerine taşıdı.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turu Umman'ın başkenti Maskat'ta başlarken İran'ın başkenti Tahran'daki İran gazeteleri, müzakere haberlerini manşetlerine taşıdı.