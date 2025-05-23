İran ve ABD Arasındaki Nükleer Görüşmelerin Beşinci Turu Roma'da Tamamlandı

İran ve ABD Arasında Umman Aracılığında Nükleer Görüşmeler Sonuçlandı

İran ile ABD arasında, Umman aracılığıyla gerçekleştirilen nükleer görüşmelerin beşinci turu, İtalya‘nın başkenti Roma‘da sona erdi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerin belirli bir ilerleme kaydedilerek tamamlandığını duyurdu.

Görüşmelerin Seyri

Görüşmelere katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel saatle 16.00 civarında müzakerelerin yapıldığı konuttan ayrılarak, daha önceden belirlenmiş bir uçuşa yetişme gerekliliği olduğuna dikkat çekti. Witkoff'un çıkışından sonra, taraflara ait heyetlerin müzakere alanından ayrıldığı gözlemlendi.

Görüşmeler, yaklaşık 3,5 saat sürdü, ancak henüz sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin ardından teknik aşamaya geçildiğini belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İran - ABD görüşmelerinin beşinci turu bugün Roma'da bir miktar ilerlemeyle sona erdi ancak kesin bir ilerleme olmadı. Önümüzdeki günlerde kalan sorunları netleştirmeyi umuyoruz. Böylece sürdürülebilir ve saygın bir anlaşmaya varma ortak hedefimize doğru ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, dünya genelinde dikkatle takip ediliyor ve gelecekteki görüşmelerin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler devam ediyor.

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da, Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin beşinci turu sona erdi. Taraflar, görüşmelerin ardından Umman’ın Roma Büyükelçiliğinden ayrıldı.

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da, Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin beşinci turu sona erdi. Taraflar, görüşmelerin ardından Umman’ın Roma Büyükelçiliğinden ayrıldı.