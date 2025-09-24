İran ve Rusya SMR Mutabakatı: Küçük Nükleer Santraller İçin Anlaşma

İran ve Rusya, Moskova görüşmesinde küçük ölçekli modüler reaktör (SMR) temelli nükleer santrallerin tasarım ve inşası için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:07
İran ve Rusya küçük nükleer santraller için mutabakat zaptı imzaladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Moskova'daki resmi ziyarette nükleer faaliyetler alanında işbirliğini görüştü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre görüşmede, İran'da küçük ölçekli modüler reaktörlere (SMR) dayalı santrallerin tasarım ve inşası için bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakatın kapsamı ve uygulama

Mutabakatın hayata geçirilmesi amacıyla, iki tarafın ilgili kurumları arasında tasarım, mühendislik ve inşa çalışmalarının yürütüleceği belirtildi. Anlaşma kapsamında Rusya'nın 8 nükleer santral inşa etmesi öngörülüyor; bunlardan dördü Buşehr'de bulunuyor.

Sözleşme hükümlerine göre İran, sonraki santrallerin inşasına ilişkin bildirimleri Rus tarafına iletmekle yükümlü olacak.

Yetkililerden değerlendirme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada: "Daha önce bu nükleer santrallerin inşaat alanları ziyaret edildi, sözleşme müzakereleri yapıldı ve bu hafta imzalanacak anlaşmayla birlikte tasarım, mühendislik ve tamamlayıcı çalışmalar için fiilen operasyonel aşamaya geçilecektir." ifadelerini kullandı.

