İran ve Umman Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

İran ve Umman Dışişleri Bakanları Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ikili ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları masaya yatırdı. İki bakan, resmi ziyaret kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Konular

Görüşme sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları gibi önemli bölgesel meseleler de gündeme geldi. Dışişleri bakanları, gerilimin düşürülmesi için diyalog kanallarının açık tutulması ve barışçıl yöntemlerin kullanılmasının önemini vurguladı.