İran ve Ürdün Dışişleri Bakanları Tahran'da Kapalı Görüşme Gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Tahran'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu görüşme, basına kapalı olarak yapıldı ve sonrasında herhangi bir basın toplantısı düzenlenmeyeceği bildirildi.

Bakıri, Ürdün'un Dışişleri Bakanı Safedi ile son 48 saat içinde iki kez telefonda görüşme imkanı bulmuştu. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Öte yandan, Bakıri, dün Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in Hamas lideri İsmail Heniyye'yi hedef alarak İran'a karşı 'büyük kırmızı çizgiyi' aştığını ve Tel Aviv'e 'kesin yanıt vereceğini' vurgulamıştı.