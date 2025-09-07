DOLAR
İran ve Venezuela, ABD'nin Karayiplerdeki Askeri Hareketliliğini Görüştü

İranlı ve Venezuelalı dışişleri bakanları, ABD'nin Karayiplerdeki askeri hareketliliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı; İran Venezuela'ya destek verdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:34
İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları Karayiplerdeki Hareketliliği Görüştü

Erakçi ve Gil, ikili ilişkiler ile bölgedeki gelişmeler üzerine temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil, ABD'nin Karayiplerdeki askeri hareketliliğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre taraflar, ikili ilişkiler ve ABD'nin Karayiplerdeki askeri hareketliliğinin ardından bölgede yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı.

Venezuelalı Bakan Gil, ülkesine yönelik tehditlerin son zamanlarda arttığını belirterek bölgedeki mevcut durum hakkında Erakçi'ye bilgi verdi.

Gil, İran'ın Venezuela'nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine dair vurgularını takdir ederek, "Venezuela hükümeti ve halkı bağımsızlığını, ulusal egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını güçlü bir iradeyle savunacaktır" ifadelerini kullandı. Gil ayrıca BRICS üyesi ülkelerin ve Güney Amerika bölgesindeki diğer ülkelerin ABD'nin düşmanca eylemlerini kararlı bir tavırla kınayacaklarını umduğunu ifade etti.

Erakçi ise ABD'nin diğer ülkelere yönelik "tek taraflı ve zorba eylemlerini" şiddetle kınadı ve "Diğer bağımsız gelişmekte olan ülkelere karşı güç kullanma tehdidi, BM Şartı'nın açık bir ihlali ve uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, tüm sorumlu hükümetlerin mevcut ciddi koşulları anlaması ve hukuksuzluğun ile güvensizliğin yayılmasını engelleyecek adımlar atmasının önemine dikkat çektiğini belirterek, İran'ın ABD'nin "zorbalığı"na karşı Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve destek verdiğini kaydetti.

