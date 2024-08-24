Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İranlı Gruplar, Biden ve Trump Ekibinin WhatsApp Hesaplarını Amaç Aldı

İranlı grupların, Biden ve Trump ekipleriyle ilişkili kişilerin WhatsApp hesaplarını hedef aldığı bildirildi. Yetkililer durumu araştırıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:48
İranlı Gruplar, Biden ve Trump Ekibinin WhatsApp Hesaplarını Amaç Aldı

İran'la İlişkili Grupların WhatsApp Saldırıları

Meta, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibine bağlı bazı kişilerin WhatsApp hesaplarının İran'dan kaynaklanan gruplar tarafından hedef alındığını açıkladı.

Hedef Alınan Hesaplar

Meta'nın açıklamasına göre, yalnızca Orta Doğu'dan değil, ABD ve İngiltere'den de bazı bireylerin WhatsApp hesapları bu grupların takibindeydi. Ancak, bu hesapların ele geçirildiğine dair bir kanıt bulunmadığı bildirildi.

Meta, zararlı hesapların kapatıldığı ve çeşitli teknoloji şirketleri adına sahte destek personeli gibi hareket eden grupların da tespit edildiğini belirtti.

Trump Kampanyasına Yönelik Saldırı İddiaları

Öte yandan, Trump'ın seçim kampanyası ekibi, 11 Ağustos'ta yaptıkları duyuruda, kampanya içindeki belgelerin İran tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

FBI ve Diğer Güvenlik Kuruluşlarının İlgisi

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nın 20 Ağustos'ta yayımladıkları ortak bildiride, ABD istihbaratının İranlıların sosyal mühendislik kullanarak seçim kampanyalarına erişim sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin ABD seçim süreçlerini etkileme amacı taşıdığını belirtti.

Ayrıca, İran'ın seçim sonuçlarını etkileme çabaları ilk kez yaşanmıyor ve FBI bu konuda uzun süredir kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!