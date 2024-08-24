İranlı Gruplar, Biden ve Trump Ekibinin WhatsApp Hesaplarını Amaç Aldı

İran'la İlişkili Grupların WhatsApp Saldırıları

Meta, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibine bağlı bazı kişilerin WhatsApp hesaplarının İran'dan kaynaklanan gruplar tarafından hedef alındığını açıkladı.

Hedef Alınan Hesaplar

Meta'nın açıklamasına göre, yalnızca Orta Doğu'dan değil, ABD ve İngiltere'den de bazı bireylerin WhatsApp hesapları bu grupların takibindeydi. Ancak, bu hesapların ele geçirildiğine dair bir kanıt bulunmadığı bildirildi.

Meta, zararlı hesapların kapatıldığı ve çeşitli teknoloji şirketleri adına sahte destek personeli gibi hareket eden grupların da tespit edildiğini belirtti.

Trump Kampanyasına Yönelik Saldırı İddiaları

Öte yandan, Trump'ın seçim kampanyası ekibi, 11 Ağustos'ta yaptıkları duyuruda, kampanya içindeki belgelerin İran tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

FBI ve Diğer Güvenlik Kuruluşlarının İlgisi

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nın 20 Ağustos'ta yayımladıkları ortak bildiride, ABD istihbaratının İranlıların sosyal mühendislik kullanarak seçim kampanyalarına erişim sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin ABD seçim süreçlerini etkileme amacı taşıdığını belirtti.

Ayrıca, İran'ın seçim sonuçlarını etkileme çabaları ilk kez yaşanmıyor ve FBI bu konuda uzun süredir kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.