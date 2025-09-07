İranlı kadın sporculardan Guterres'e çağrı: İsfendiyari serbest bırakılsın

165 sporcunun imzasıyla gönderilen mektupta, tutuklamanın ifade özgürlüğü ve insan hakları ihlali olduğu vurgulandı

İranlı 165 kadın sporcu, Filistin'i desteklediği için Fransa'da tutuklanan akademisyen Mehdiye İsfendiyari'nin serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Mektupta, İsfendiyari'nin alıkonulmasının temel insan hakları ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi. Sporcular, uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve küresel spor örgütlerine İsfendiyari'nin serbest bırakılması için derhal harekete geçmeleri çağrısında bulundu; duruma karşı sessiz kalmanın "suç ortaklığı" anlamına geldiği ifade edildi.

Mehdiye İsfendiyari, tutuklanmadan önce Lyon Lumiere Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. 39 yaşındaki akademisyen, 28 Şubat 2025 sabahı Lyon'daki kız kardeşinin evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltının ardından uzun süre haber alınamayan aile, İranlı yetkililere durumu bildirdi.

Fransız yargı makamları, Nisan 2025'te İsfendiyari'nin Paris banliyölerindeki Freshness Hapishanesi'nde tutulduğunu doğruladı. Kız kardeşi Zehra İsfendiyari, gözaltı sırasında kardeşinin başörtüsünün zorla çıkarıldığını ve Filistin yanlısı görüşleri nedeniyle hücre hapsinde tutulduğunu söyledi.

Paris Savcılığı, İsfendiyari'yi Gazze'de yaklaşık 2 yıldır soykırıma devam eden İsrail'e karşı sosyal medyadan Hamas'ı desteklemekle suçluyor.