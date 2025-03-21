İranlı Turistler Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Nevruz Bayramı'nı Kutluyor

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, bu yıl Nevruz Bayramı tatilinde İranlı turistlerle dolup taşıyor. Kars ilinde yer alan bu etkileyici merkez, kayakseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı, 2 bin 634 rakımlı merkezde kayak sezonu, martın son günlerine kadar devam edecek. Göz alıcı Sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleri ile dikkat çeken Sarıkamış, İranlı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nevruz Bayramı’nı burada kutlayan turistler, ikinci etap pist kenarında ateş yakarak dilek tutup, kayakla ateşin üzerinden atlıyor. Iranlı tur operatörü Hamit Çarkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Kayak Merkezi’nin İranlı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Çarkcı, kar yağışının olduğu bu mevsimde manzaranın harika olduğunu ifade ederek, "Nevruz Bayramı'nı burada kutlamak bambaşka bir şey. Nevruz ateşi yaktık, arkadaşlar dilek tutup ateş üzerinden atladı. İnşallah dilekleri kabul olur," şeklinde konuştu.

İranlı turist Shima Sabur ise, "Nevruz Bayramı için buraya geldik. Kayak çok güzel, Sarıkamış güzel," diyerek, deneyimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarıkamış Kayak Merkezi, bu yıl kış sporlarına ilgi duyan tatilciler için ideal bir adres olmaya devam ediyor.