İranlı Turistler Van'da Çiçeklerle Karşılandı

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistlerin Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda çiçeklerle karşılandığını duyurdu.

Tatil için Türkiye'ye gelen çok sayıda İranlı turist, hem kara yoluyla hem de Van-Tahran yolcu treni ile ülkeye giriş yaptı. Kara yoluyla Van'a gelen turistler için özel bir karşılama programı düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İranlı turistlere karanfil vererek, kentte güzel zaman geçirmelerini diledi.

Gümrük Kapısının Ekonomik Önemi

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gümrük kapısının şehrin ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti. İranlı turistleri çiçeklerle karşıladıklarını ifade eden Çeliktaş, "Misafirlerimizi ağırlayarak bayramlarını kutladık, mutluluk duyduğumuz dileklerimizi ilettik. Yaptığımız görüşmelerde, bazı misafirlerin Van'a 5, 10 hatta 20 kez geldiğini öğrendik. Şehrimizi çok sevdiklerini belirttiler," dedi.

Geçen yıl 720 bin İranlı turisti ağırladıklarını belirten Çeliktaş, nevruz tatiline kadar 120 bin civarında İranlı misafiri konuk ettiklerinin altını çizdi. "Geçen yıl bu sayı aynı dönemde 100 bin civarındaydı. Yani yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Her yıl ilerleme kaydediyoruz ve bu yıl 1 milyon turist hedefini aşmayı planlıyoruz," diye ekledi.

Çeliktaş, İranlı turistlerin kent ekonomik ve kültürel katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu insanlara turist değil, misafir diyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlayarak, şehrimize ekonomik ve kültürel katkı sağlamalarını umuyoruz," dedi.

İranlı Turistlerin Van İlgisi

Nevruz tatilini Van'da değerlendirmeyi planlayan Farnaz Atashrooz, "Ailemle gezmek için Van'a geldik. Bizleri her zamanki gibi güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Van'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Mahdi Pareş ise, "Van'da alışveriş yapacağız, konaklayacağız. Bizi çok güzel karşıladılar. İranlılar ve Türkler kardeştir. Tatilimizi burada geçireceğiz," ifadelerini kullandı.

Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlılar, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlılar, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.