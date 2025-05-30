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İraz Yıldız, Hatay'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'da düzenlenen etkinlikte sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:38
İraz Yıldız, Hatay'da Muhteşem Bir Konser Verdi

İraz Yıldız, Hatay'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Konser, İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda gerçekleştirildi ve sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti. Böylece dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel...

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti.

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel...

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti.

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