İraz Yıldız, Hatay'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Konser, İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda gerçekleştirildi ve sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti. Böylece dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti.

Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti.